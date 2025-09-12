“Poche sorprese nel nuovo esecutivo presentato oggi dal premier albanese di centro sinistra Edi Rama, a guida del paese nel quarto mandato consecutivo”? Poche sorprese comunica l’Ansa, sì certo Edi Rama ha scelto 8 donne su 16 ministri, e non è una sorpresa.

Indossa il costume tradizionale delle donne albanesi

Ma che dire del nuovo “membro” virtuale, chiamato Diella, frutto dell’Intelligenza Artificiale, che come annunciato da Rama, avrà un proprio gruppo di dipendenti e sarà di aiuto all’esecutivo, per estendere i servizi pubblici offerti dall’IA?

Proprio così, un ministro virtuale. Anzi una ministra, perché l’avatar di Diella (“Sole” la sua traduzione) indossa il costume tradizionale delle donne albanesi.

Ora, come approcciarsi al fatto che “Diella è il primo membro non presente fisicamente, ma creato virtualmente dall’intelligenza artificiale”, come annunciato da Rama, è un altro paio di maniche.

Il problema della corruzione

erché riguarda un tema cruciale della politica albanese e cioè la corruzione, in particolare nella pubblica amministrazione e negli appalti, problema che costituisce uno dei maggiori ostacoli all’integrazione con l’Unione europea prevista per il 2030.

Per Rama la soluzione è Diella perché sottrae agli uomini e alle donne in carne ossa in veste di amministratori anche solo la tentazione di dirigere per interesse personale il corso degli investimenti e delle nomine pubblici. Si direbbe una sfiducia preventiva senza possibilità di remissione nei confronti degli umani.