L’attuale conflitto tra Iran e Israele è diverso da quello che si potrebbe supporre. L’Iran non è uno dei paesi arabi che circondano Israele, e persino il suo moderno regime teocratico segue un’interpretazione diversa dell’Islam, a cui quasi nessuno in Palestina aderisce.

Dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre a Israele, è diventato virale un video girato in una scuola superiore iraniana in cui gli studenti cantavano “Morte alla Palestina”, di sicuro mostra che il numero di iraniani che hanno adottato un sentimento vicino a Israele è aumentato.

Dopo la morte di Mahsa Amini nel 2022, arrestata dalla cosiddetta polizia morale iraniana per aver indossato scorrettamente l’hijab, si è attirata molta attenzione sull’insoddisfazione dell’opinione pubblica, rivelando un forte contrasto tra la società e le sue autorità religiose.

Netanyahu e il figlio dello scia dell’Iran

Israele, in primis il Primo Ministro Benjamin Netanyahu, è consapevole di questo sentimento, come dimostra l’invito del governo a Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo Scià dell’Iran e popolare figura dell’opposizione, a visitare Israele nell’aprile 2023. Netanyahu nel suo ultimo discorso rivolto agli iraniani ha tentato di sfruttare questa dissonanza tra il popolo iraniano e i suoi governanti in termini espliciti. “Il popolo iraniano dovrebbe sapere che Israele è al vostro fianco”, ha detto.

Ha aggiunto: “Quando l’Iran sarà finalmente libero, tutto sarà diverso. I nostri due antichi popoli, il popolo ebraico e il popolo persiano, saranno finalmente in pace”, attraendo molti che non solo sostengono l’invasione di Gaza da parte di Israele, ma anche coloro che sperano che Israele guidi un cambio di regime nel loro stesso paese, l’Iran. Sebbene questo sentimento possa sembrare sconcertante, ha radici storiche legate a un trauma generazionale collettivo.

Dopo 50 anni sotto il dominio della Repubblica islamica, i nipoti dei rivoluzionari originari non sembrano più preoccuparsi dei principi fondanti della rivoluzione, come dimostrano le grandi proteste, e molti iraniani cercano alternative.

Una di queste alternative è una monarchia sostenuta dall’Occidente guidata dal figlio dello Scià, Reza Pahlavi. Quando visitò Israele, fu accolto calorosamente da Netanyahu e dal resto della leadership di estrema destra di Israele.

Nostalgia per il passato persiano

La nostalgia per l’era dello Scià è evidente e spesso romanticizzata dai canali televisivi di lingua persiana occidentali. Il padre di Reza Pahlavi una volta disse: “L’Iran è vittima della sua geografia, l’Iran avrebbe dovuto essere come le potenze europee e gli iraniani sono più vicini ai tedeschi che agli arabi”.

È evidente nelle università iraniane, un tempo roccaforti dell’intellettualismo di sinistra, che ora ospitano il governo di estrema destra in Israele come alleato più stretto del loro stesso regime religioso. Le conversazioni con studenti e nazionalisti persiani rivelano idee un tempo inimmaginabili. “Gli arabi come nemico comune condiviso con i loro pari israeliani”, continuando: “Siamo ariani, non arabi. Gli arabi un tempo invasero la Persia e l’attuale regime è un discendente di quegli arabi”. Alcuni intellettuali sostengono che “l’invasione araba ha degenerato la stirpe ariana in Persia. Gli arabi sono inferiori e sono la causa del declino della Persia”.

Canti come “Siamo ariani; non adoriamo gli arabi” sono stati ampiamente ascoltati durante le proteste anti-regime del 2022 e possono essere facilmente trovati sui social media. “Spero che Israele finisca ogni arabo in Palestina e poi continui il suo lavoro qui”, ha detto uno studente di uno dei più prestigiosi istituti scientifici di Teheran.

Per i nazionalisti iraniani di estrema destra, l’entusiasmo per Israele e il trumpismo porterà l’Iran a un regime di estrema destra sostenuto dall’Occidente.

Un regime del genere potrebbe portare a una cooperazione tra tutti questi attori di destra, che presumibilmente condividono nemici comuni: l’Islam sunnita e gli arabi.