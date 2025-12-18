Dietrofront del governo sulle pensioni. Dopo ore cariche di tensioni e polemiche, la premier Giorgia Meloni ha annunciato ieri in Aula al Senato che il governo correggerà la stretta prevista dalla manovra. “Un chiarimento importante che voglio dare. Nessuno che ha riscattato la laurea vedrà cambiata l’attuale situazione, qualsiasi modifica che dovesse intervenire varrà solo per il futuro. L’emendamento in questo senso dovrà essere corretto”, ha detto la premier durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Via quindi i tagli retroattivi sul riscatto della laurea, mentre resta da definire il destino delle finestre mobili per le pensioni anticipate, su cui la Lega ha presentato un subemendamento.

Il malumore in maggioranza era evidente: “Finché c’è la Lega al Governo non esiste né oggi né mai nessun provvedimento che alzi i parametri dell’età pensionabile men che meno che sottragga il riscatto della laurea. Siamo purtroppo di fronte all’ennesima ‘manina’ intervenuta sul testo della manovra finanziaria”, aveva dichiarato Armando Siri, vicino a Salvini.

Sulla stessa linea, il senatore Claudio Borghi: “Ho fatto depositare l’emendamento che cancella la parte relativa alle pensioni, relativamente alle finestre e al riscatto della laurea, e sostituisce con una copertura che noi abbiamo individuato nell’Irap sulle banche specificando che è una clausola di salvaguardia”.

“La norma – ha spiegato oggi il senatore della Lega al Corriere della Sera – l’ha scritta qualche tecnico del ministero dell’Economia che ha pensato che per coprire un possibile aumento dei pensionamenti anticipati in futuro, tutto da dimostrare, bisognasse trovare le coperture nel sistema previdenziale stesso. Questo ‘genio’ ha scritto così questa clausola di salvaguardia facendo leva sulle finestre per le pensioni anticipate e sulla neutralizzazione del riscatto della laurea per andare in pensione prima, invece di mettere qualcosa di concordato a livello politico. Nulla di tutto questo accadrà”.

Continuano intanto gli attacchi dall’opposizione. “Al di là della penalizzazione del riscatto della laurea – ha tuonato il senatore del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli a Repubblica – è sul sistema pensionistico in generale che questo governo sta facendo disastri. Fanno cassa su quella parte silente del Paese che non scende in piazza a manifestare ma che vede colpiti i propri diritti acquisiti”.