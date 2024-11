Diritto e democrazia non vanno più di moda. In questa nuova era storica c’è un problema evidente: diritto e democrazia vanno stretto, anzi, strettissimo agli Imperi e ai miliardari. D’altronde, è sempre stato così. Solo che ora, dopo una breve parentesi di controllo minimo – di diritto internazionale minimo, ultra-minimo, di democrazia minima, quasi nulla, ma almeno minima – è chiaro ormai che gli Imperi e gli oligarchi sparsi sul pianeta, almeno nella parte più ricca, vogliono liberarsi della camicia di forza della legge e del sistema democratico.

Nel secondo dopoguerra si pensò all’ONU per risolvere col diritto i conflitti internazionali. Il tutto, che già all’epoca si era dimostrato più o meno ridicolo, inutile e utopico, ora si sta dissolvendo ancor di più nel ridicolo, nell’inutile e nell’utopico. Nessuno crede più all’ONU. I capi di Stato ormai vanno a New York solo per farsi filmare e postare il loro discorso sui social. Sulla testa di due capi di due degli Imperi più importanti del pianeta, Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu, spicca un mandato d’arresto internazionale. E a nessuno frega più o meno niente. Nell’Impero più potente, gli Stati Uniti, ci sono Donald Trump ed Elon Musk. E non c’è molto altro da argomentare.

Si dirà: ma al governo degli Imperi c’è una rappresentanza dei popoli. Quindi sono le persone che non vogliono più democrazia e diritto, non solo i miliardari. Vero. Come è anche vero, però, che l’opinione pubblica è influenzata dal denaro, dalle disuguaglianze, dalla mal gestione del welfare in favore del privato, dai mezzi di informazione. O vogliamo pensare che non sia così? Che il denaro e la sua gestione non influisce sull’informazione, sull’ignoranza di massa, sull’astensionismo, sulla politica e sull’opinione pubblica? Avere televisioni o giornali o social che spingono un’idea o un’altra davvero vogliamo credere che non faccia differenza? Davvero vogliamo credere che Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, e Donald Trump abbiano vinto le elezioni per casualità? Perché rappresentano il tipico americano del Midwest? Musk e Trump?

Nessuno o quasi vuole più il diritto internazionale, ma ormai vanno strette anche le Costituzioni e di conseguenza va stretta anche la democrazia. Ma se devo trasferire dei migranti in Albania perché devo dare retta a dei giudici? è la domanda ricorrente che si è sentita in questi giorni nel giardinetto italico.

Perché, in teoria, ci sarebbero delle leggi e una Costituzione da rispettare sarebbe la risposta. Perché, in teoria, ci sarebbe la divisione dei poteri. Ma ammettiamolo, a malapena ormai si sa dell’esistenza della Costituzione. Più o meno a nessuno quasi frega nulla ormai. Figuriamoci della divisione dei poteri. Diritto e democrazia ormai sono una camicia di forza che gli Imperi e gli oligarchi vogliono strappare. E, di conseguenza, anche l’opinione pubblica. E l’escalation di questi giorni è una delle conseguenze di questa dinamica. Che ci piaccia o no, questo è il mondo in cui stiamo entrando.