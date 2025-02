Ma perché non ci avevamo pensato prima? La soluzione per la pace in Medio Oriente? Cancellare dalla cartina geografica la Palestina e i palestinesi. Donald Trump lo ha detto chiaro e tondo: i palestinesi dovrebbero abbandonare Gaza e lì, nella Striscia, arriveranno le nostre truppe. E vedrete, presto Gaza diventerà la rivière del Medio Oriente. Semplice. Anzi, semplicissimo.

Così potremmo risolvere anche il problema dei migranti irregolari, in effetti. Potremmo spostarli da qualche parte. Un posto a caso sulla mappa: Guantanamo. Semplice. E quelli in arrivo? Semplice: potremmo fare un muro alto. Anzi: altissimo. C’è poi un deficit commerciale? Semplice: ecco i dazi.

E vogliamo parlare dei poveri? Ancora più semplice: facciamo finta che non esistano. Chi sono questi poveri? Vogliamo poi parlare degli alleati in giro per il mondo? Che stress. Risolviamo: cari alleati, da ora in poi dovrete fare esattamente quel che diciamo noi statunitensi. Altrimenti… altrimenti ci prenderemo la Groenlandia. E magari pure Panama. E magari pure il Canada.

In questo modo, in effetti, potremmo risolvere anche il problema della pace del mondo. La soluzione? Potremmo cancellare dal pianeta Terra l’essere umano. Semplice. Anzi, semplicissimo.

Alto che il mister Wolf di Pulp Fiction, ecco a voi mister Donald Trump: con lui tutto sarà più semplice e funzionante. Grazie Donald.