Donald Trump ha annunciato la sospensione dei dazi su Canada e Messico. “Dopo aver parlato con la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum” – ha dichiarato il tycoon su Truth – “ho concordato che il Paese non sarà tenuto a pagare dazi su alcun prodotto rientrante nell’accordo commerciale con gli Stati Uniti fino al 2 aprile”. Il presidente ha poi sottolineato: “L’ho fatto per rispetto di Sheinbaum. Il nostro rapporto è stato molto buono e stiamo lavorando duramente, insieme, per rafforzare il confine, impedire l’ingresso di immigrati clandestini negli Stati Uniti e fermare il traffico di fentanyl”. Da parte sua, la presidente messicana ha accolto la decisione di Trump definendola un “risultato senza precedenti” e descrivendo come “eccellente” il dialogo con il leader statunitense. “Abbiamo convenuto – ha scritto su X – che il nostro lavoro e la nostra collaborazione hanno portato a risultati senza precedenti, nel rispetto delle nostre sovranità”. Città del Messico e Washington continueranno a “lavorare insieme, in particolare su migrazione e sicurezza”. In serata è arrivata anche l’estensione della sospensione dei dazi per il Canada, sempre fino al 2 aprile. Trump ha infine negato che la sua decisione sia legata all’andamento dei mercati finanziari. “Non le guardo neanche”, ha detto il presidente.