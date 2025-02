Definire irrituali le sortite di Donald Trump è oggettivamente esercizio di acrobatico eufemismo. Ieri ha proposto candidamente di sfollare tutti i palestinesi da Gaza per far posto a una specie di Las Vegas sul mare, una “riviera” di lusso e divertimento proprio là dove, oggi, fumano le rovine di una città rasa al suolo.

“Palestinesi reinsediati in comunità più sicure e belle”

Scontate le reazioni. Hamas ha invitato tutte le fazioni palestinesi a unirsi contro la proposta del presidente degli Stati Uniti e ha aggiunto che “respinge categoricamente” le dichiarazioni di Trump e che i palestinesi non lasceranno Gaza, chiedendo inoltre una riunione urgente dei Paesi arabi in merito al piano di Trump su Gaza. Ma il presidente americano non demorde e infatti è tornato a parlare tramite il suo canale preferito, e cioè il social di sua proprietà Truth, del suo piano per il futuro della Striscia di Gaza.

“Gaza verrebbe consegnata agli Stati Uniti da Israele al termine dei combattimenti. I palestinesi sarebbero reinsediati in comunità molto più sicure e belle, con case nuove e moderne, nella regione. Avrebbero davvero la possibilità di essere felici, sicuri e liberi”, ha scritto Trump su Truth.

“Uno dei più spettacolari sviluppi del genere sulla Terra”

“Gli Usa – ha proseguito il tycoon -, lavorando con grandi team di sviluppo provenienti da tutto il mondo, inizierebbero la costruzione di quello che diventerebbe uno dei più grandi e spettacolari sviluppi del genere sulla Terra. Gli Usa non avrebbero bisogno di soldati! La stabilità della regione regnerebbe!”.

Da parte sua, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promosso l’idea del presidente Trump di trasferire la popolazione di Gaza in altri paesi. “È un’idea straordinaria e penso che dovrebbe essere davvero perseguita, esaminata e realizzata”, ha detto in una intervista a Fox News. “L’idea stessa di consentire ai cittadini di Gaza che vogliono andarsene di andarsene… cosa c’è di sbagliato in questo?”, ha osservato ancora il premier israeliano.