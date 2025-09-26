La nuova ondata di dazi voluta da Donald Trump. A partire dal primo ottobre “imporremo dazi al 100 per cento su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato, a meno che un’azienda non stia costruendo il proprio stabilimento di produzione farmaceutica in America”. L’annuncio è arrivato dal tycoon stesso sul suo social Truth, precisando che “la costruzione sarà definita come un cantiere in fase di avvio e/o di costruzione”.

Inoltre dal primo ottobre scatteranno dazi al 50 per cento per i mobili da cucina, da bagno e prodotti correlati. La decisione – ha sottolineato Trump – è stata presa perché gli Stati Uniti sono “inondati da questi prodotti che arrivano da altri paesi. È ingiusto e dobbiamo proteggere, per motivi di sicurezza nazionale, il processo manifatturiero”.

Infine gli Usa imporranno dazi al 25 per cento sulle importazioni di camion pesanti negli Stati Uniti a partire dal primo ottobre: la decisione è dettata dalla necessità di proteggere i “nostri produttori”, ha scritto Trump sempre su Truth.