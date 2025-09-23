“Se la Russia non è pronta a fare un accordo sull’Ucraina, gli Usa sono pronti alle tariffe ma l’Europa deve prendere le stesse misure”. A dirlo è Donald Trump intervenendo all’assemblea generale dell’Onu. Il presidente ha ribadito che i Paesi europei “devono smettere immediatamente di acquistare petrolio russo, è imbarazzante per loro”. “Oggi ne parlerò con la Ue”.

“La crisi delle migrazioni incontrollate”. E attacca il sindaco di Londra

“La questione politica numero uno del nostro tempo è la crisi delle migrazioni incontrollate” e l’Onu incoraggia l'”invasione” di alcuni Paesi attraverso l’immigrazione illegale, ha detto ancora Trump, affermando che l’Europa è invasa da “illegali”. Nel farlo ha attaccato il “terribile sindaco” di Londra, il laburista Sadiq Khan. Il presidente americano ha attaccato spesso il primo cittadino laburista della capitale britannica, che viene accusato di aver trasformato la città a causa dell’immigrazione, a suo dire, fuori controllo. Queste le sue parole: “E devo dire che, se guardo Londra, dove c’è un sindaco terribile, terribile, terribile, la città è cambiata così tanto. Ora vogliono passare alla Sharia, ma siete in un altro Paese. Non potete farlo”.

La scorsa settimana, mentre rientrava negli Usa dalla sua visita di Stato nel Regno Unito, il presidente americano aveva criticato Khan definendolo “uno dei peggiori sindaci del mondo” e sottolineato di essersi assicurato che non fosse invitato al banchetto a cui aveva partecipato al castello di Windsor.

“In sette mesi ho messo fine a sette guerre”

“Il riconoscimento per la Palestina è una ricompensa per Hamas e i suoi terribili attacchi”, ha detto Trump parlando della guerra a Gaza. Il tycoon h rilanciato tra gli applausi l’immediata liberazione degli ostaggi per poi aggiungere: “In sette mesi ho messo fine a sette guerre che dicevano essere non terminabili. Non è avvenuto prima, sono molto onorato di averlo fatto”. Il presidente Usa si è lamentato però che “non ho mai avuto una chiamata dalle Nazioni Unite”, e “nessuno mi ha ringraziato” per questo. “Le parole vuote non risolvono le guerre”, ha continuato.

“L’età dell’oro dell’America”

Trump, che è stato accolto dagli applausi in sala, ha parlato anche della sua presidenza: “Ho lasciato un’era di calma e stabilità” al termine del primo mandato, che ha poi lasciato spazio a una delle “grandi crisi dei nostri tempi”, con una “serie di disastri”. Ma ora, in soli otto mesi, “siamo nell’età dell’oro dell’America”.

“Il cambiamento climatico è una truffa”

Nel discorso, Trump si è anche scagliato contro chi parla di emergenza clima: “A mio parere è la più grande truffa mai messa in atto a livello globale. Il cambiamento climatico, qualunque cosa accada, vi riguarda: niente più riscaldamento globale, niente più raffreddamento globale. Tutte queste previsioni fatte dalle Nazioni Unite e da molti altri spesso per motivi sbagliati. Erano previsioni fatte da persone stupide” ha attaccato. “Io sono bravo a fare previsioni, io ho avuto ragione su tutto. Se non state alla larga dalla truffa dell’energia verde il vostro paese fallirà”.

“Dobbiamo proteggere i nostri popoli, i nostri confini, la sicurezza e le tradizioni”

In chiusura, il commander in chief si è auspicato un futuro radioso: “Dobbiamo proteggere le nazioni create dai nostri padri. Dobbiamo proteggere i nostri popoli, i nostri confini, la sicurezza e le tradizioni. Dobbiamo combattere, combattere, combattere per i sogni e la libertà. Lavoriamo tutti insieme per costruire un pianeta bellissimo, un pianeta di pace, un mondo più ricco e più bello che mai. Può succedere, succederà. Cominciamo ora”.

Il discorso di Guterres

Prima di del presidente degli Stati Uniti, a parlare era stato il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Aprendo i lavori dell’80esima Assemblea Generale, Guterres ha detto: “Siamo entrati in un’epoca di sconvolgimenti sconsiderati e di incessante sofferenza umana. I principi delle Nazioni Unite che avete istituito sono sotto assedio, i pilastri della pace e del progresso stanno cedendo sotto il peso dell’impunità, della disuguaglianza e dell’indifferenza. Nazioni sovrane invase, la fame trasformata in arma, la verità messa a tacere. Ognuno di essi è un avvertimento”.

Il segretario generale dell’Onu ha continuato: “Il nostro mondo sta diventando sempre più multipolare. Questo può essere positivo, perché riflette un panorama globale più diversificato e dinamico. Ma la multipolarità senza istituzioni multilaterali efficaci provoca il caos, come l’Europa ha imparato a sue spese, dando origine alla Prima Guerra Mondiale”, ha detto il segretario generale.

La presidente del consiglio Giorgia Meloni è nel frattempo arrivata al Palazzo di Vetro. La premier parlerà domani sera alle 20 durante il dibattito generale.