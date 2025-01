In più o meno 48 ore Donald Trump ha detto di voler cambiare il nome del Golfo del Messico in Golfo d’America, di volersi prendere il Canada (con tanto di foto pubblicata sul suo orticello di casa, il social Truth), di volersi prendere Panama e poi, perché no, anche la Groenlandia. Groenlandia che, piaccia o non piaccia, per ora fa parte della Danimarca.

Che mondo ci aspetta da qui a quattro anni? Che scenari ci attendono? Cosa farebbe l’Unione Europea se gli Stati Uniti decidessero, chissà in che modo, di prendersi davvero la Groenalandia o il Canada? Farebbero, per esempio, quel che stanno facendo in Ucraina? Aiuterebbero l’aggredito dall’aggressorre? Venderebbe armi anche a loro?