Intervistato dal Quotidiano Nazionale, il deputato ma soprattutto alto dirigente di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli parlando della condanna di Marine Le Pen ha detto che lo “spaventa il fatto che ci sia una persona che i sondaggi danno in vantaggio per le presidenziali e che ora non potrà competere. Il suo avversario, Bayrou, ha detto che non ama le ingiustizie, ma io credo che il tema sia più ampio: sia cioè dare ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentati. La democrazia non deve avere limiti”.

Ma davvero la democrazia non deve avere limiti? Non è invece tutto il contrario? Una democrazia per essere democrazia deve proprio avere molti limiti. Deve avere una divisione dei poteri e dovrebbe avere anche una costituzione, dei conflitti di interesse, una redistribuzione economica e così via.

Uno Stato in cui la magistratura non può indagare, accusare e poi magari condannare chi ha violato delle leggi semplicemente non è uno Stato democratico. Ma forse è proprio questo il sogno di tanti sovranisti. Un Stato non democratico. E senza limiti.