Riconoscere lo Stato di Palestina “è un obiettivo, ma non è il momento. Per arrivare all’obiettivo dei due popoli per due Stati il popolo israeliano deve poter vivere in sicurezza in uno Stato che non sia minacciato dai vicini. Riconoscere lo Stato di Hamas in questo momento non farebbe bene all’Autorità palestinese e ai palestinesi che hanno il diritto di vivere liberi da Hamas”. Lo dice il coordinatore di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, intervistato dalla Stampa.

Donzelli parla anche delle trattative sulla guerra in Ucraina: “C’è uno spiraglio di pace. È semplice? No. È scontato? No, ma dobbiamo provarci. La premier ha avanzato la proposta di protezione prevista dall’articolo 5 della Nato. Ora per procedere nel tentativo non servono divisioni ma persone capaci di costruire tele diplomatiche, anche con i Paesi alleati dell’Unione”.

Per quanto riguarda l’impiego di militari italiani “se una volta trovato l’accordo fra Mosca e Kiev ci sarà bisogno di aiuto, sarà un ulteriore motivo di orgoglio. Ma non abbiamo alcuna intenzione di portare truppe in guerra”. Donzelli risponde anche a chi gli chiede se, dopo lo sgombero del Leoncavallo, su Casapound il governo possa essere accusato di doppio standard: “Io sono per la legalità a prescindere contro tutte le occupazioni abusive. Ma Casapound è un immobile, e in Italia ci sono decine di luoghi nei quali vengono tollerate occupazioni. Sgombererei volentieri i violenti di Askatasuna a Torino, che stava invece per ricevere gli spazi in regalo dal sindaco. Se non è ancora avvenuto, è grazie ad una legge regionale voluta da Fratelli d’Italia”.

Mentre sul caso della Commissione sui vaccini assicura: “Finché Schillaci ha la fiducia della premier ha quella di tutta Fratelli d’Italia. Ciò detto, durante il Covid sono state fatte scelte politiche assurde scomodando scorrettamente la scienza e c’è chi ha lucrato”.