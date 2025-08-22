Sullo sgombero del centro sociale Leoncavallo a Milano “per quanto mi riguarda, ritengo che la posizione del governo, ovviamente, sia quella più ragionevole e cioè che non ci devono essere spazi di illegalità e incubatori di violenza. Ed è un ragionamento che vale per tutto, naturalmente. Quindi se la domanda specifica è bisogna sgomberare CasaPound, la risposta specifica è: nella misura in cui CasaPound si allinea a dei criteri di legalità, no”.

Così in un punto stampa al Meeting di Rimini, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli ha replicato a chi gli chiedeva se dopo lo sgombero dello stabile occupato dal Leoncavallo a Milano andasse sgomberato anche quello occupato da CasaPound a Roma.