Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, un Paese membro della Nato. L’incidente ha provocato un incendio. Lo riferisce l’agenzia Rbc-Ucraina, citando Faytuks Network e la pagina Facebook ufficiale del Servizio romeno di pronto intervento.

Due le persone lievemente ferite. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento (poco prima delle tre di notte) la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, e Galați si trova non lontano da quella regione.

“Possibilità di caduta di oggetti dallo spazio aereo circostante”

“Secondo le prime notizie, un drone russo si è schiantato contro un condominio nella città di Galați, in Romania. L’incidente è avvenuto poco dopo che le autorità avevano diramato un avviso sulla “possibilità di caduta di oggetti dallo spazio aereo circostante”, ha scritto la testata Faytuks Network.

Secondo il Servizio di pronto intervento (Isu), il drone è caduto su un edificio residenziale e, a seguito dell’impatto, si è verificata un’esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al decimo piano.