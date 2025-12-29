Le forze di Kiev hanno tentato un attacco con droni sulla residenza presidenziale russa nella regione di Novgorod. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov sottolineando che Mosca ha già stabilito “i tempi e gli obiettivi per la rappresaglia”.

“Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre 2025, il regime di Kiev ha lanciato un attacco terroristico utilizzando 91 droni a lungo raggio contro la residenza presidenziale russa nella regione di Novgorod”, ha dichiarato Lavrov, citato da Interfax.

“Data la trasformazione definitiva del criminale regime di Kiev, che è passato a una politica di terrorismo di Stato, la posizione negoziale della Russia sarà rivista”.

Zelensky: “Bugie, la Russia ci prova per sabotare il negoziato”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto, definendole “altre bugie”, le notizie secondo cui droni ucraini avrebbero tentato di attaccare una residenza di Putin a Novgorod la notte scorsa.

Droni ucraini sulla residenza di Putin a Novgorod ieri notte, Mosca minaccia vendetta (foto Ansa-Blitzquotidiano)”La Russia ci riprova, usando dichiarazioni pericolose per minare tutti i risultati degli sforzi diplomatici condivisi con la squadra del Presidente Trump.

Continuiamo a lavorare insieme per avvicinare la pace”, ha scritto su X sottolineando che “l’Ucraina non adotta misure che possano minare la diplomazia. Questa presunta storia dell’attacco è una completa invenzione per giustificare ulteriori attacchi contro l’Ucraina, inclusa Kiev”.