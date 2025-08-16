Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha firmato il decreto di revoca della nomina di tutti i membri del Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni (Nitag). Nei giorni scorsi l’organismo è stato al centro delle polemiche per le posizioni di due suoi membri in merito alle vaccinazioni.

La revoca delle nomine è stata un “atto dovuto”, ha dichiarato Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche ‘Mario Negri’, commentando la decisione annunciata oggi dal ministero della Salute.

Nuovo procedimento di nomina del Nitag

“Ha fatto bene il ministro a riconoscere che era stato un errore”, ha aggiunto riferendosi alla nomina nel Nitag, di Paolo Bellavite ed Eugenio Serravalle, noti per le loro posizioni critiche nei confronti delle vaccinazioni.

Lo stesso Garattini è stato fra i sostenitori della petizione promossa dal Patto Trasversale per la Scienza per chiedere la revoca di quelle due nomine.

Dopo la firma della revoca di tutti i membri del Nitag, informa il ministero della Salute in una nota, “si ritiene necessario avviare un nuovo procedimento di nomina dei componenti del Nitag per coinvolgere tutte le categorie e gli stakeholder interessati”.

Il ministro rileva che “la tutela della salute pubblica richiede la massima attenzione e un lavoro serio, rigoroso e lontano dal clamore. Con questo spirito abbiamo sempre lavorato e continueremo ad agire nell’esclusivo interesse dei cittadini”.