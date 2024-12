Nella maggioranza continuano le polemiche sul tema dell’annullamento delle multe ai no vax. Da una parte, Forza Italia, contraria all’annullamento, mentre dall’altra, la Lega continua a rivendicare la decisione di cancellare le multe per coloro che non le aveva ancora pagate.

Le parole del deputato Giuseppe Mangialavori (Forza Italia)

“Quelle multe ai no vax – dice in un’intervista a La Stampa Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio della Camera e deputato di Forza Italia – sono giuste, comminate a norma di legge. I buoni cittadini si sono vaccinati per proteggere gli altri, ei condoni sono sempre pericolosi”. Alla domanda se anche lui abbia votato un favore, Mangialavori risponde: “Io non c’ero in quel momento, ero in missione”. Poi aggiunge: “Da medico, si figuri cosa possa pensare io. L’obbligo vaccinale ha salvato migliaia di vite, in particolare quelle delle persone più fragili”. Secondo Mangialavori, “i condoni sono sempre pericolosi perché, alla lunga, favoriscono chi non rispetta le leggi. In questo caso, però, non si tratta di un condono, ma di una scelta economica. Il nostro impegno per la scienza è dimostrato da questa legge di Bilancio: abbiamo rifinanziato il fondo per la prevenzione e la lotta all’HIV, quello contro l’obesità e il tumore al polmone, oltre a prevedere l’assunzione di nuovi psicologi nei reparti oncologici pediatrici”.

La replica di Alberto Bagnai (Lega)

Dall’altra parte della barricata, il deputato della Lega Alberto Bagnai che ribadisce: “Rispetto le sensibilità di tutti i colleghi e siamo in Parlamento per confrontarci sulle diverse opinioni. Mi limite a ricordare che il programma condiviso dal centrodestra a settembre 2022 insisteva sul fatto che il contrasto alla pandemia dovesse avvenire ‘senza compressione delle libertà individuali’ Scripta manent…”.