La democratica Eileen Higgins ha vinto le elezioni per il sindaco di Miami. La più grande città della Florida non aveva un primo cittadino democratico dal 1997. La candidata del partito Democratico, 62 anni, ha battuto il repubblicano Emilio Gonzales ed è la prima donna sindaco non-ispanica dagli anni Novanta.

Miami, un nuovo duro colpo a Trump dopo Mamdani

La vittoria della Higgins in una Florida repubblicana è un nuovo duro colpo per Donald Trump. Dopo Mamdani a New York, i democratici hanno infatti recentemente vinto nel New Jersey con l’ex pilota militare Mikie Sherrill e in Virginia con l’ex agente della Cia Abigail Spanberger.

“Insieme abbiamo voltato pagina ad anni di caos e corruzione, aprendo la strada a una nuova era per la nostra città. Un’era delineata da una leadership responsabile che porta risultati”, ha detto la Higgins commentando la sua vittoria.