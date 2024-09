Elezioni Germania: in Brandeburgo stop ai nazisti, vince Spd, spariscono i Verdi

Elezioni in Germania: dalla regione-stato che circonda Berlino un risultato che stravolge le previsioni. I neonazisti della AfD non hanno vinto e il partito socialista, Spd, in crisi a livello nazionale, ha vinto. E scompaiono i Verdi che non raggiungono la soglia di sbarramento: la loro follia anti industriale spaventa una regione di fabbriche. Il risultato non potrà che rafforzare il nuovo corso a Bruxelles.

Al governatore uscente, Dietmar Woidke, che aveva intimato al cancelliere di tenersi lontano dai suoi comizi, è riuscito sull’ultimo miglio un clamoroso sorpasso sull’AfD, che era da mesi avanti in tutti i sondaggi.

Dalla Germania una cronaca sportiva

Il racconto di Tonia Mastro uomo su Repubblica è quasi da cronaca sportiva. I socialdemocratici vincono anche migliorando il loro risultato di cinque anni fa: sfiorano il 31% contro il 26% del 2019. Anche l’ultradestra Afd migliora di ben sei punti ma si ferma al 29%. Che consente però la cosiddetta minoranza di blocco.

Per la Cdu, principale partito europeo, che aveva ben performato in Sassonia e Turingia ai primi di settembre si tratta di uno dei peggiori risultati della storia a un’elezione regionale, e finisce persino contro la ‘start up’ della politica tedesca, il partito di Sahra Wagenknecht (Bsw). I cristianodemocratici si fermano al 12%, un punto e mezzo dietro la Bsw.

I Verdi fuori dal parlamento regionale

I Verdi come scritto sopra non hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 5%, finiscono fuori dal parlamentino regionale. Sono cinque i punti che hanno aiutato Dietmar Woidke a vincere, spiegano Friederike Haupt, Lukas Fuhr sulla FAZ di Francoforte: “Incoraggiamento della CDU, un tempismo felice, così Dietmar Woidke ha fatto del 20 per cento nei sondaggi più del 30 lper cento nelle elezioni.

Ed ecco i cinque punti:

1. Woidke contro l’AfD

Dietmar Woidke aveva fatto la scelta su una formula: noi o quelli. Intendeva: la SPD o l’AfD. Questo ha messo in mente il quadro, soprattutto perché la tesi si rifletteva sempre più nei sondaggi. Numerosi cittadini si sono visti costretti a rafforzare SPD o AfD nella serrata corsa per il primo posto. Hanno scelto quello che pensavano fosse il male minore per impedirne uno più grande.

2. Tattica invece di strategia

Per la CDU e il suo candidato principale Jan Redmann, domenica si è trattato della differenza tra strategia e tattica. Nello sprint finale della campagna elettorale, aveva cercato di convincere gli elettori che si trattava di molto. “Trovo strano votare tatticamente”, ha detto Redmann. Con questo intendeva tutti quegli elettori del centro politico che hanno votato per Woidke e la SPD per evitare che l’AfD alla fine fosse in testa.

Dopo le elezioni, nella CDU si è parlato molto del fatto che c’era bisogno di un “cambiato di politica”, cioè di una nuova strategia. Il fatto che anche gli ex elettori dei Verdi siano diventati elettori tattici di Woidke e che il partito abbia quindi mancato l’ingresso nel parlamento statale è ancora considerato nella CDU come una vittoria tattica: perché secondo i dei democratici cristiani, una nuova strategia politica non sarebbe stata possibile con i Verdi.

3. Campagne per il voto tattico

Diversi gruppi apartitici hanno attivamente sostenuto il voto tattico, ma con un successo misto. Il portale “Taktisch Wahl” ha chiesto l’elezione di Verdi e Sinistra per portarli nel parlamento statale e prevenire così una minoranza di blocco dell’AfD. Già per le elezioni statali in Sassonia e Turingia, i giovani attivisti avevano creato un sito web interattivo sul modo in cui gli elettori potevano inserire il loro codice postale per ottenere una “radancinazione basata sui dati per il loro primo e secondo voto”. Questo ora esisteva anche per il Brandeburgo.

4. I piccoli partiti “triturano”

I partiti più piccoli del Brandeburgo, in particolare i Verdi, l’FDP, la Sinistra e gli elettori liberi, hanno fatto campagna elettorale per rafforzarli. Anche per ragioni tattiche: questo è l’unico modo per prevenire una minoranza di blocco per l’AfD, hanno sostenuto i Verdi e il Partito della Sinistra. Questo è l’unico modo per una coalizione di centro possibile, ha affermato l’FDP. Gli elettori liberi sono apparsi come possibili partner della coalizione nel caso in cui i Verdi non arrivassero più al parlamento statale e Woidke non potesse continuare la sua coalizione Kenya. Ma è venuto diversamente. Tre piccoli partiti sono volati fuori dal parlamento statale, il quarto – l’FDP – non era già stato lì.

5. Il tempismo

Le elezioni nel Brandeburgo sarebbero andate diversamente se non si fossero svolte dopo, ma contemporaneamente alle elezioni statali in Sassonia e Turingia? Alcuni a Potsdam lo credono. Perché dopo i successi dell’AfD, molti nel paese avrebbero solo pensato a come impedire una vittoria del partito di estrema destra.