Amministrative in Trentino Alto Adige. A Trento, il candidato del centrosinistra e sindaco uscente, Franco Ianeselli, va verso la riconferma con oltre il 54% dei consensi (con 93 sezioni scrutinate su 98) sostanzialmente doppiando la candidata del centrodestra Ilaria Goio che si è fermata al 25,4%. Il Partito Democratico si conferma primo partito nel capoluogo (24,8% dei voti), mentre Fratelli d’Italia ha raggiunto il 14,3% e la Lega si è fermata al 4,3%.

A Bolzano si andrà invece al ballottaggio il prossimo 18 maggio. A sfdarsi saranno l’assessore comunale uscente Juri Andriollo con il 27,3% dei voti e per il centrodestra Claudio Corrarati con il 36,3% dei voti.

Crolla l’affluenza in tutto il Trentino Alto Adige

L’affluenza alle elezioni comunali in Trentino Alto Adige registra una netta flessione rispetto al 2020, quando però si votò su due giorni. In Provincia di Bolzano ha votato il 60.0% (440 sezioni su 441), rispetto al 65,4% di cinque anni fa. Il trend è negativo nei tre Comuni con più di 15.000 abitanti: Bolzano dal 60,7 al 52,2%, Brunico dal 60,9 al 52,1% e Merano dal 52,0 al 49,3%. La disaffezione alle urne si registra praticamente ovunque. Solo in pochi Comuni l’affluenza è salita, come per esempio a Barbiano in valle Isarco dal 60,7 al 67,0%.

Simile, se non peggio, la situazione nella Provincia di Trento, dove nel 2020 si recò alle urne il 64,08% e oggi il 54,53%, quasi il 10% in meno. Particolarmente netto il calo nel capoluogo Trento, dove l’affluenza crolla dal 60,98 al 49,93%.