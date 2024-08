Elezioni USA, Kamala Harris ha ribaltato i sondaggi: ora lei è in testa, Trump sotto

Kamala Harris, la sua candidatura alla presidenza degli USA ha ribaltato i sondaggi. Kamala Harris è in vantaggio su Donald Trump di quattro punti ciascuno in Pennsylvania, Michigan e Wisconsin tra i probabili elettori.

Si tratta di un cambiamento importante rispetto ai precedenti sondaggi Times/Siena tra Trump e il presidente Biden, e un’altra indicazione che l’ingresso di Harris nella corsa ha sconvolto i fondamenti di questa elezione. Il margine di sondaggio è cambiato nel corso della campagna, prima per il confronto Biden contro Trump, e ora per Harris contro Trump, scrive il New York Times.

Kamala Harris e i sondaggi sulle elezioni USA

La scarsa performance di Biden nel dibattito di giugno ha scosso una corsa che era stata relativamente stabile nei sondaggi. Dopo il dibattito e il tentativo di assassinio contro Trump, la media nazionale dei sondaggi si è allargata a Trump +3 prima che Biden annunciasse che avrebbe abbandonato la corsa. Mentre Harris ha consolidato il sostegno tra i democratici, i sondaggi hanno mostrato che sta guadagnando terreno.

Ed Kilgore, editorialista politico per Intelligencer del New York Magazine, elabora. Sono ormai passate due settimane e mezza da quando Joe Biden si è ritirato dalla corsa presidenziale del 2024 e ha sostenuto Kamala Harris come sua presunta sostituta come candidata democratica. Non sorprende che Harris abbia ottenuto un rapido rimbalzo nei sondaggi come nuova, più giovane e fresca rivale di Donald Trump.

Ma ora sta diventando chiaro che questa è una tendenza, non solo un rimbalzo momentaneo. Secondo le medie dei sondaggi nazionali di FiveThirtyEight, Harris è in vantaggio su Trump del 2,1 percento (45,5 contro 43,4 percento), con Robert F. Kennedy Jr. al 5,3 percento.

Quando Biden si è ritirato, era indietro nelle stesse medie del 3,2 percento. In una competizione statica come quella presidenziale del 2024, si tratta di un grande cambiamento, anche se va notato che il vantaggio di Harris è più o meno lo stesso del margine di voto popolare ottenuto da Hillary Clinton nella sua sconfitta contro Trump nel 2016.

Vediamo qualche numero

Le linee di tendenza nei sondaggi nazionali riflettono anche uno spostamento pro-democratico. YouGov-Economist ha testato Harris contro Trump il 16 luglio, mostrando Trump in vantaggio del 5 percento (44 a 39 percento).

Poi, il 23 luglio, dopo il ritiro di Biden, lo stesso sondaggista aveva Trump in vantaggio su Harris del 3 percento (44 a 41 percento). Il 30 luglio e di nuovo il 6 agosto YouGov-Economist ha mostrato Harris in vantaggio su Trump del 2 percento (46 a 44 percento la data precedente e 45 a 43 percento in seguito).

Allo stesso modo, RMG Research ha stimato che Trump era in vantaggio su Harris di due punti (48-46%) il 23 luglio, con Harris in vantaggio su Trump di cinque punti (47-42%) il 31 luglio. Il sondaggio di monitoraggio di Morning Consult ha mostrato che Trump era in vantaggio su Harris di due punti (47-45%) il 22 luglio, ma poi Harris era in vantaggio su Trump di quattro punti (48-44%) il 4 agosto.

Un sondaggio CBS condotto da YouGov tra i probabili elettori mostra un vantaggio di Trump di tre punti (51-48%) il 18 luglio che si è trasformato in un vantaggio di Harris di un punto (50-49%) il 2 agosto. L’economista avrà poco tempo per definirsi agli elettori e contrastare la campagna di Trump.

La presidenza Biden è stata associata a un’inflazione elevata, grandi progetti di legge sulla politica industriale e turbolenze all’estero, cose che i repubblicani cercheranno di attribuire anche alla signora Harris. Ma ha un chiaro vantaggio sul signor Biden: la sua età. A 59 anni, è più giovane di lui di oltre due decenni e più giovane di 18 anni di Trump.

Trump, nel frattempo, ha un record disastroso: i sostenitori hanno cercato di ribaltare la sua sconfitta elettorale nel 2020; deve affrontare accuse federali per la sua presunta partecipazione a tale schema ed è stato condannato per reati gravi per pagamenti di denaro per il silenzio collegati alla sua campagna presidenziale del 2016.

Il 13 luglio, durante un comizio in Pennsylvania, un ventenne ha sparato a Trump, sfiorando l’orecchio dell’ex presidente e uccidendo un passante. Dopo questo tentativo di assassinio, politici di ogni genere hanno esortato alleati e rivali ad abbassare la temperatura politica. Trump, che ha mostrato una rara moderazione dopo la sparatoria, è da allora tornato alla sua retorica divisiva nei discorsi.

The Economist sta monitorando la corsa. Oltre a una media dei sondaggi, puoi anche vedere i dati storici dei sondaggi per il signor Biden e Trump, i sondaggi più recenti da quando la signora Harris è entrata nella competizione e le date chiave della corsa e le biografie dei candidati. Rimani informato con la nostra newsletter settimanale, The US in brief. E se sei interessato alle competizioni altrove, consulta il nostro hub di monitoraggio delle elezioni.

Fonti: