La segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha commentato le parole di Elon Musk che aveva detto “se disattivo Starlink il fronte ucraino crolla”. “Sta dimostrando che l’unica cosa che vuole è estendere il proprio impero economico – ha detto Schlein -, anche se questo vuol dire farlo sulla pelle di un popolo aggredito che in queste ore sta subendo l’ennesima offensiva. Come fa Giorgia Meloni a voler consegnare le chiavi della sicurezza nazionale italiana a Musk anche dopo aver sentito le sue ultime gravissime parole? Il governo cambi subito rotta e sul DL Spazio non si faccia dettare la linea da Musk. Senza una rete satellitare europea efficiente e competitiva la difesa europea non potrà mai esistere”.

Elly Schlein a Meloni: “Vuoi ancora consegnare le chiavi della sicurezza nazionale a Elon Musk?” (foto Ansa-Blitzquotidiano)Non è l’unica voce di dissenso levatasi dall’opposizione. Francesca Ghirra, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Attività produttive della Camera ha parla to”di vera e propria follia da parte di Giorgia Meloni. Il Ddl Spazio va cambiato. Così regala la nostra sicurezza a Elon Musk che vuole accrescere il suo immenso patrimonio defraudando chi trova sulla sua strada. C’è assoluta necessità di rivedere quel testo, abbiamo fatto di tutto in commissione e in Aula per spiegare che il testo di Governo e maggioranza è una sciagura. Va rivisto”.