“Di fronte al piano criminale di Netanyahu, che intende occupare Gaza anche contro il parere dell’esercito, non potete rimanere fermi”, dichiara la segreteria del Partito Democratico, Elly Schlein. “Non se lo può più permettere l’Unione Europea, non può più farlo il governo italiano”. Secondo Schlein, “le sanzioni, l’embargo totale alle armi, la sospensione degli accordi di cooperazione con Israele e l’immediato riconoscimento della Palestina sono segnali che vanno dati subito, per fermare i crimini del governo di estrema destra israeliano”. “La Germania, ad esempio, oggi ha sospeso l’invio di armi ad Israele”, aggiunge, sottolineando che “l’Italia interrompa il memorandum di collaborazione militare e riconosca subito lo Stato di Palestina”. “La situazione è grave e l’inerzia non è un’opzione”, avverte Schlein, “perché non agire significa essere complici”. “La comunità internazionale deve rispondere con urgenza”, conclude la segreteria dem, “altrimenti la crisi si aggraverà ulteriormente”.