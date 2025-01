“La priorità di tutti adesso è ottenere la liberazione di Cecilia Sala e farla rientrare in Italia. Le notizie sulle sue condizioni sono preoccupanti, il governo si adoperi per far rispettare i suoi diritti fondamentali. Quello che è successo non è accettabile, a maggior ragione senza avere chiarezza sui motivi dell’arresto”. Queste le parole alla Stampa della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

Le parole di Elly Schlein

“Deve essere chiaro – aggiunge – che chi calpesta la dignità di Sala sta calpestando la dignità dell’Italia”. Con il governo “siamo in contatto, chiediamo di essere coinvolti e informati sulle iniziative assunte per la sua liberazione. Fin dal primo momento noi abbiamo rispettato la richiesta di discrezione e offerto collaborazione, com’è giusto vista la delicatezza della situazione, ma è importante che ci sia condivisione con tutte le forze politiche in Parlamento”.

“Meloni ha esarito la sua spinta”

“Noi dobbiamo lavorare insieme per farci trovare pronti – avverte gli alleati – perché ormai è chiaro che Meloni ha esaurito la sua spinta, naviga a vista senza una rotta, galleggia senza una visione. Anche loro sono divisi, ma hanno il collante del potere”.

“Seguono il filo rosso dell’approccio securitario – dice ancora Schlein – per non parlare del ventesimo calo consecutivo della produzione industriale. Il decreto sicurezza ha norme più dure del codice Rocco, col nuovo codice della strada si mette in carcere anche chi ha preso ansiolitici o fumato cannabis cinque giorni e le zone rosse istituite per le festività durano tre mesi. Intanto, smantellano i servizi pubblici fondamentali: sanità, scuola, trasporti”.