“In un frangente così drammatico ho ritenuto doveroso sentire la premier, anche per consegnarle direttamente la nostra forte preoccupazione per questo attacco Usa che può allargare il conflitto su scala globale”. A parlare è la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, in un’intervista a Repubblica, dove esprime grande inquietudine per la situazione internazionale: “Bisogna evitare una spirale di caos. Non esiste soluzione militare, l’unica via è la diplomazia. L’unica speranza è la pace”.

Schlein ha riferito di essersi confrontata con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per chiedere “un impegno concreto nella cornice Ue per fermare l’escalation e portare tutti al tavolo negoziale”. La segretaria democratica ha evidenziato la necessità di impedire lo sviluppo di un’arma nucleare da parte dell’Iran, ma chiarisce: “Il modo per impedirlo non è bombardare, è trattare”.

Ribadendo una netta opposizione alla politica di Donald Trump, Schlein afferma: “Lui diceva che avrebbe portato la pace e messo fine ai conflitti, invece bombarda e infiamma il mondo”. Ha poi sottolineato come, accanto al conflitto con l’Iran, ci siano altri scenari preoccupanti: “Oggi ci ritroviamo di fronte alla prosecuzione del massacro di Netanyahu a Gaza, che il governo Meloni non ha ancora condannato, e della guerra in Ucraina, con Putin che si sente più potente di prima”.

Le richieste del Pd e la questione della spesa militare

Nel suo intervento alla Camera, Elly Schlein ha annunciato che chiederà alla premier di chiarire la posizione dell’Italia sul conflitto in atto: “Di dire con chiarezza che l’Italia non parteciperà ad azioni militari e non consentirà che le nostre basi vengano utilizzate per fornire sostegno a una guerra che la comunità internazionale, tutta, deve fermare”. Altro punto chiave è la difesa del trattato di non proliferazione nucleare e la richiesta di un’azione comune con l’Unione Europea per contenere il rischio di un’escalation globale.

Infine, Schlein ha criticato la proposta di portare la spesa militare italiana al 5% del PIL: “È sbagliata in generale e, alla luce del nostro debito pubblico, pure irrealistica”. A tal proposito, il Partito Democratico guarda con favore alla linea della Spagna: “Noi del Pd sosteniamo la posizione della Spagna che ha detto di no, rimarrà al 2%. Fossi in Meloni non avrei dubbi: sposerei la linea di Pedro Sanchez. La strada non è il riarmo dei singoli Paesi, bensì fare un salto in avanti sulla difesa comune”.