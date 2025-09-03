La segretaria del partito Democratico Elly Schlein ha commentato la decisione di Emiliano di fare un passo indietro non presentandosi alle prossime elezioni regionali pugliesi: “Ringrazio Michele Emiliano per essersi messo con generosità a disposizione del partito e per aver deciso di non candidarsi alle prossime regionali”. Per la Schlein, Emiliano “ci aiuterà anche a scrivere una pagina nuova nel futuro della Puglia accanto alla coalizione progressista che stiamo costruendo e alla candidatura più competitiva che possiamo mettere a disposizione: quella di Antonio Decaro, che ha già dimostrato a Bari le sue grandi doti amministrative”.

Emiliano aveva annunciato di voler correre per il consiglio regionale. Per la segretaria del Pd “continuerà a dare un contributo imprescindibile alla costruzione del futuro della Regione essendo stato protagonista in questi dieci anni da Presidente di una fase di straordinario sviluppo e innovazione in Puglia. Tutto il partito Democratico gli è riconoscente per il grande servizio svolto per la comunità e siamo certi che la sua competenza continuerà a essere una risorsa importante per noi, ben oltre i confini della Regione che ha guidato in questi anni”.

Nichi Vendola non vuole fare nessun passo indietro

Resta però il nodo Nichi Vendola. Anche lui, già presidente della Puglia, aspira a un ruolo in consiglio regionale. E anche su di lui, come su Emiliano, Decaro ha posto il veto. Ma Vendola, che è di Alleanza Verdi e Sinistra, è fermo sulla sua posizione. “A Michele Emiliano va la mia stima e la mia gratitudine per avere generosamente fatto un passo di lato” ha detto Decaro. Che ha aggiunto: “Mi auguro che lo stesso gesto di generosità possa arrivare anche da Nichi Vendola e da Avs”. Vendola ha però risposto picche: “Non c’entra niente la generosità, c’entra l’autonomia dei partiti. Se la mia comunità politica mi ha chiesto di impegnarmi nelle forme in cui me lo ha chiesto o me lo chiederà, io sono a disposizione”.