“L’Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini”. Lo afferma Elon Musk su X.

Che in Europa ha ricevuto il sostegno entusiasta di dell’olandese Wilders e del premier ungherese Orban.

Wilders: “Nessuno vi ha eletto. Non rappresentate nessuno”

Il leader dell’ultradestra olandese, Geert Wilders, insorge contro l’Europa all’indomani della sanzione inflitta da Bruxelles alla piattaforma di Elon Musk, la prima nel quadro del Digital services act europeo. “Nessuno vi ha eletto. Non rappresentate nessuno. Siete un’istituzione totalitaria e non sapete nemmeno scrivere le parole libertà di parola. Non dovremmo accettare la multa di X, ma abolire la Commissione europea”, scrive Wilders sul suo account di X.

Orban: “Tanto di cappello a Elon Musk”

“L’attacco della Commissione a X dice tutto. Quando i padroni di Bruxelles non riescono a vincere il dibattito, chiedono multe. L’Europa ha bisogno di libertà di parola, non di burocrati non eletti che decidono cosa possiamo leggere o dire. Tanto di cappello a Elon Musk per tenere il punto”, scrive su X il premier ungherese Viktor Orban, all’indomani della sanzione inflitta dall’esecutivo di Ursula von der Leyen alla piattaforma social, la prima nel quadro del Digital services act europeo.