Dopo lo stop agli aiuti militari e all’intelligence deciso dall’amministrazione Trump, su X è arrivato l’affondo di Elon Musk rivolto all’Ucraina: “Se spegnessi i satelliti Starlink, la prima linea di Kiev crollerebbe”. Il miliardario, sempre su X ha parlato anche di Europa. Rispondendo ad un utente, Musk ha infatti detto che “gli Usa dovrebbero uscire dalla Nato. Non ha senso pagare per proteggere l’Europa”.

Dopo queste dichiarazioni piuttosto forti, il patron di Tesla è tornato indietro solo sull’Ucraina smentendo in parte quanto detto sempre su X, il social di sua proprietà: “Per essere estremamente chiari, non importa quanto io non sia d’accordo con la politica ucraina, Starlink non spegnerà mai i suoi terminali. Sto semplicemente affermando che, senza Starlink, le linee ucraine collasserebbero, poiché i russi possono bloccare tutte le altre comunicazioni! Non faremo mai una cosa del genere né la useremmo come merce di scambio”.

Lo scontro con la Polonia

L’uscita su X di Musk ha aperto un nuovo scontro con l’Europa. La Polonia, che paga 50 milioni di dollari all’anno per portare Starlink in Ucraina, ha subito sottolineato che “se SpaceX (la società “madre” dei satelliti Starlink ndr) si dimostra un fornitore inaffidabile, saremo costretti a cercarne altri”. A dirlo è stato il ministro degli Esteri Radosław Sikorski, che si è subito preso un rimprovero dallo stretto collaboratore di Trump, il quale lo ha apostrofato come “ometto”. Queste le parole di Musk: “Stai zitto, ometto. Paghi una piccola parte del costo e non c’è niente che possa sostituire Starlink”.

Della questione se n’è occupato anche il Segretario di Stato Usa Marco Rubio, che ha messo in guardia la Polonia non smorzando affatto i toni. Rispondendo a Sikorski su X, Rubio ha detto: “Nessuno ha minacciato di tagliare Starlink all’Ucraina. E dite grazie perché senza Starlink l’Ucraina avrebbe perso la guerra molto tempo fa e i russi sarebbero al confine con la Polonia ora”.

Musk in Ucraina era considerato un eroe

Per Elon Musk, “Starlink è la spina dorsale dell’esercito ucraino”. E a quanto pare è proprio così: il sistema internet ha un ruolo fondamentale nel proteggere le comunicazioni durante la guerra, e la maggior parte delle postazioni di Kiev sul campo di battaglia sono dotate di un proprio terminale. L’anno scorso, l’Ucraina ha dichiarato che ne erano operativi circa 42.000 tra siti militari, ospedali, aziende e organizzazioni umanitarie.

All’inizio della guerra, l’uomo più ricco del mondo aveva spedito migliaia di terminali per sostituire il servizio di comunicazione ucraino completamente distrutto dalla Russia dopo l’invasione. E all’epoca, il miliardario fu acclamato come un eroe. In seguito, era stato Musk stesso a cambiare orientamento sul conflitto, limitando l’accesso ai suoi sistemi già nell’autunno del 2022, quando era diventato più critico nei confronti della gestione della guerra da parte di Kiev.

Ora il rischio del taglio delle connessioni è visto come sempre più concreto, tanto che l’Europa ha avviato contatti con quattro aziende, tra cui la francese Eutelsat/OneWeb, nel caso si dovesse correre ai ripari con una fornitura di connettività di backup a Kiev.

In ogni caso, perdere Starlink sarebbe un colpo durissimo per l’Ucraina, dopo la sospensione degli aiuti militari e del sostegno dell’intelligence Usa e mentre affronta la rinnovata offensiva russa. Forti della svolta portata da Donald Trump, le forze di Mosca martellano le città con i bombardamenti e avanzano sul fronte, in particolare quello russo del Kursk, dove in 48 ore hanno rivendicato di aver riconquistato sei villaggi dal controllo degli ucraini, mentre crescono le voci di un rischio di accerchiamento e della possibilità di una ritirata tattica delle truppe di Kiev.

L’attacco alla Nato

Elon Musk, oltre che dell’Ucraina ha parlato della Nato in quello che sembra un attacco a tutto campo ai rapporti che gli Usa hanno da decenni con l’Europa. Rispondendo ad un utente, il patron di Tesla ha commentato: “Dovremmo proprio uscire dalla Nato. Non ha senso che l’America paghi per la difesa dell’Europa”.