Elsa Fornero e la frecciatina a Salvini: “Non legge i giornali? Bisogna capirlo, dice che lavora 24 ore al giorno…”

Ospite nel salotto di DiMartedì, la professoressa Elsa Fornero, incalzata da Giovanni Floris, lancia una frecciatina a Matteo Salvini che, discutendo con Calenda aveva detto: : “Ho il brutto vizio di non leggere i giornali per garantire il mio fegato”. “Bisogna capirlo – dice la Fornero – lui ribadisce sempre che lavora 24 ore su 24 per il bene degli italiani, quindi per lui leggere i giornali è impossibile. Però gli italiani possono bene vedere i risultati delle sue azioni”.

