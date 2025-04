Donald Trump potrebbe fare l’ennesima giravolta sui dazi, questa volta sul 25% inflitto alle auto. Parlando con i reporter, il presidente ha suggerito di esentare temporaneamente le case automobilistiche dalle tariffe per dare loro il tempo di adattare le proprie catene di approvvigionamento.

“Esenzione temporanea per le case automobilistiche”

“Sto valutando una soluzione che possa aiutare alcune case automobilistiche in questo senso”, ha detto spiegando che esse hanno bisogno di tempo per trasferire la produzione da Canada, Messico e altri paesi.

“Hanno bisogno di un po’ di tempo perché produrranno i loro prodotti qui. Quindi sto parlando di cose del genere”, ha detto Matt Blunt, presidente dell’American Automotive Policy Council, un’associazione che rappresenta Ford, General Motors e Stellantis.

Nello stesso breve giro di qualche Trump, che continua a seminare caos nella sua guerra commerciale planetaria, ha rivelato che già questa settimana annuncerà dazi sui semiconduttori, anche se ci sarà flessibilità con alcune aziende del settore.

Ciò significa che l’esclusione degli smartphone e dei computer dalle tariffe reciproche con la Cina avrà vita corta. Il presidente ha inoltre confermato che colpirà anche i farmaci.

Mosse che si inseriscono nel piano di riportare in Usa le produzioni strategiche, dai chip ai medicinali, dall’acciaio all’alluminio e alle auto. In modo da non dipendere da Paesi stranieri, tantomeno dalla Cina.

Dazi al 20,9% sui pomodori del Messico

Il tutto con una certa elasticità: “Non cambio idea, nessun Paese si salverà, ma sono flessibile”, ha detto il tycoon tentando di spiegare il suo “back-and-forth” (tira e molla) tariffario.

Quindi, Trump ha annunciato dazi del 20,9% dal 14 luglio sulla maggior parte delle importazioni di pomodori dal vicino Messico, che è uno dei fornitori principali di questo prodotto importato dagli Stati Uniti.