Epstein files: le manovre di Steve Bannon per “abbattere” Papa Francesco
Steve Bannon, ex consigliere della Casa Bianca del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, discusse di strategie per opporsi a papa Francesco con Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali, e affermò di sperare di “abbattere” il pontefice, secondo i documenti appena pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Lo riporta la Cnn.
Messaggi scambiati tra i due nel 2019
I messaggi scambiati tra i due nel 2019, parte dell’enorme quantità di documenti pubblicati il mese scorso, rivelano che Bannon corteggiò il finanziere, poi morto suicida, nel tentativo di indebolire l’ex pontefice dopo aver lasciato la prima amministrazione Trump.
Bannon, ricorda la Cnn, era stato molto critico nei confronti di Francesco, che considerava un oppositore della sua visione “sovranista”. “Faremo cadere (Papa) Francesco”, scrisse Bannon a Epstein nel giugno 2019. “I Clinton, Xi, Francesco, l’Ue – dai, fratello”.