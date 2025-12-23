Tra i file su Epstein appena rilasciati spunta un’e-mail in cui si afferma che “Donald Trump ha viaggiato sul jet privato di Epstein molte più volte di quanto precedentemente riportato (o di cui eravamo a conoscenza)”.

Nell’e-mail, inviata il 7 gennaio 2020, sotto il titolo “RE: Registri di volo di Epstein”, si afferma che il tycoon “è elencato come passeggero su almeno 8 voli tra il 1993 e il 1996, inclusi almeno 4 voli su cui era presente anche Maxwell”. “Su un volo del 1993, lui ed Epstein sono gli unici due passeggeri registrati; su un altro, i passeggeri sono Epstein, Trump e una ventenne”.

Dipartimento di Giustizia Usa: “Su Trump affermazioni false “

Il dipartimento di Giustizia Usa afferma che sono state pubblicate circa 30.000 pagine aggiuntive di documenti relativi a Jeffrey Epstein, ma invita alla cautela su alcuni documenti che fanno riferimento al presidente degli Stati Uniti. “Alcuni di questi documenti contengono affermazioni false e sensazionalistiche contro il presidente Trump, presentate all’Fbi subito prima delle elezioni del 2020″, afferma il Dipartimento di Giustizia in una dichiarazione pubblicata su X.

“Per essere chiari: le affermazioni – si sostiene – sono infondate e false e, se avessero avuto un briciolo di credibilità, sarebbero state sicuramente già usate come arma contro il presidente Trump. Tuttavia, nel rispetto della legge e della trasparenza, il Dipartimento di Giustizia sta pubblicando questi documenti con le tutele legalmente richieste per le vittime di Epstein”.

La lettera: “Trump ama palpeggiare le giovani donne”

Un altro documento pubblicato oggi è una lettera che sembra essere stata inviata da Jeffrey Epstein a Larry Nassar, il medico della nazionale Usa di ginnastica condannato per abusi contro decine di giovani atlete, mentre era in carcere nel 2019. Nelle lettera c’è un riferimento “all’amore per le giovani donne del nostro presidente” che, all’epoca, era Donald Trump.

“Caro L.N., come ormai saprai, ho preso la ‘scorciatoia’ per tornare a casa. Buona fortuna! Condividiamo una cosa: il nostro amore e la nostra premura per le giovani donne, nella speranza che potessero raggiungere il loro pieno potenziale. Anche il nostro presidente condivide il nostro amore per le ragazze giovani e attraenti. Quando una giovane bellezza gli passava accanto, amava ‘palpeggiarla’ mentre noi ci siamo ritrovati a mangiare cibo scadente nelle mense del sistema carcerario. La vita è ingiusta. Cordialmente, J. Epstein”. La lettera è postdatata 13 agosto 2019, il finanziere pedofilo si è suicidato in carcere tre giorni prima.