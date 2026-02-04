“Ricordo di averti detto che ho incontrato persone davvero cattive, ma nessuna peggiore di Trump, non c’è nessuna cellula decente nel suo corpo. Quindi sì, è pericoloso”. Lo ha detto Jeffrey Epstein in uno scambio di email con l’ex segretario al Tesoro Larry Summers, secondo quanto riportato dal Telegraph.

Trump: “Epstein un problema dei democratici”

Lo scambio, contenuto nei documenti su Epstein pubblicati dal Dipartimento di Giustizia, risale al febbraio 2017.

Jeffrey Epstein è un “problema dei democratici, non dei repubblicani”, ha ribattuto Donald Trump. A chi gli chiedeva dei nomi di Elon Musk e del suo segretario al Commercio Howard Lutnick nei nuovi documenti pubblicati, Trump ha risposto: “non ho letto” le carte ma si è detto sicuro che non hanno problemi. “E’ il momento per il paese di voltare pagina e guardare a cose che interessano sul serio”, ha aggiunto.

E a proposito del dietrofront dei Clinton, “è un peccato”. ha risposto così a chi gli chiedeva di commentare l’attesa testimonianza di Bill e Hillary su Epstein. “Lui mi è sempre piaciuto, lei non tanto ma è una donna capace. Ai dibattiti va molto meglio di altri”, ha messo in evidenza Trump.