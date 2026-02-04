Epstein su Trump nel 2017: “Nessuno più cattivo di lui, non una cellula decente nel suo corpo”
“Ricordo di averti detto che ho incontrato persone davvero cattive, ma nessuna peggiore di Trump, non c’è nessuna cellula decente nel suo corpo. Quindi sì, è pericoloso”. Lo ha detto Jeffrey Epstein in uno scambio di email con l’ex segretario al Tesoro Larry Summers, secondo quanto riportato dal Telegraph.
Trump: “Epstein un problema dei democratici”
Lo scambio, contenuto nei documenti su Epstein pubblicati dal Dipartimento di Giustizia, risale al febbraio 2017.
Jeffrey Epstein è un “problema dei democratici, non dei repubblicani”, ha ribattuto Donald Trump. A chi gli chiedeva dei nomi di Elon Musk e del suo segretario al Commercio Howard Lutnick nei nuovi documenti pubblicati, Trump ha risposto: “non ho letto” le carte ma si è detto sicuro che non hanno problemi. “E’ il momento per il paese di voltare pagina e guardare a cose che interessano sul serio”, ha aggiunto.
E a proposito del dietrofront dei Clinton, “è un peccato”. ha risposto così a chi gli chiedeva di commentare l’attesa testimonianza di Bill e Hillary su Epstein. “Lui mi è sempre piaciuto, lei non tanto ma è una donna capace. Ai dibattiti va molto meglio di altri”, ha messo in evidenza Trump.