In un’intervista a Repubblica, il vicepresidente della Camera ed esponente di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli, spiega il rapporto che aveva il Movimento Sociale, lo storico partito post-fascista da cui proviene quasi tutta la classe dirigente di Fratelli d’Italia, con gli Stati Uniti.

Per Rampelli, “il rapporto del Movimento sociale con gli Usa era bivalente. C’era sicuramente una componente antiamericana, che contestava l’american way of life, critica nei confronti delle disuguaglianze sociali e della visione monetarista: la domanda fondamentale negli Usa è ‘how much do you earn’, quanto guadagni? Non metteva in discussione le conquiste della democrazia”.

Rampelli: “Almirante era schierato per il Patto atlantico”

“Tanto è vero – aggiunge Rampelli – che la maggioranza, guidata da Giorgio Almirante era schierata con il Patto atlantico. Almirante e il Msi erano anche filo Israele, anche se molti simpatizzavano per Arafat”. Nell’89, da capo del Fronte della Gioventù, contestò la visita di George Bush al cimitero americano di Nettuno. “Era un sit-in non violento – afferma ancora Rampelli -, purtroppo dall’altra parte non ebbero la stessa sensibilità, perché fummo tutti malmenati brutalmente. Ci ho rimesso anche delle diottrie. Andammo a Nettuno perché ci era stato segnalato che al municipio il tricolore era stato sostituito con la bandiera americana. Tanto bastò per scatenare la nostra indignazione”.

“Alleati sì, servili no”

“Un conto è essere alleati, quindi vicini al popolo americano, un conto è essere servili. Per fornire le basi militari agli Usa serve un mandato Onu o Nato. E quindi in assenza di questi via libera le basi militari sul nostro territorio non possono essere utilizzate per andare a muovere guerra, peraltro non condivisa con nessuno”, conclude Rampelli.