All’82esima Mostra del Cinema di Venezia, l’attenzione si è accesa anche sull’ultimo lavoro di Paolo Sorrentino, La Grazia. Il film vede Toni Servillo nei panni di un immaginario Presidente della Repubblica alle prese con decisioni cruciali, tra cui la discussa legge sull’eutanasia. Presente al Lido, il presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati, Federico Mollicone, ha voluto esprimere la sua opinione.

“Il film è sempre visionario con attori bravissimi. Io sono dell’idea però che con mezz’ora in meno sarebbe stato più incisivo. Ma è una mia personale opinione da appassionato di cinema. Sorrentino è sempre Sorrentino e lo dico con grande rispetto”, ha dichiarato. Con queste parole Mollicone ha riconosciuto il talento del regista premio Oscar, pur avanzando un suggerimento critico sul ritmo narrativo dell’opera.

Le riflessioni personali sul fine vita

Il film, affrontando il tema dell’eutanasia, ha spinto Mollicone a collegare la narrazione cinematografica alla propria esperienza personale. Parlando del fine vita, il deputato ha spiegato: “Chi mi conosce sa che ho avuto un’esperienza molto dura. Per una notte sono stato cosciente ma in coma farmacologico senza sapere se fosse una condizione temporanea o permanente”.

Un episodio che lo ha portato a profonde riflessioni: “mi ha fatto riflettere”. Tuttavia, la sua posizione politica e personale rimane salda. Ha infatti aggiunto che, pur comprendendo la complessità del tema, “per quei malati in stato vegetativo per anni” è disposto a valutare una riflessione, ma ha ribadito che “per il resto sostengo il testo di legge della maggioranza del governo”.

Motiva la sua posizione con un convincimento anche di natura religiosa: “Perché penso, anche da credente, che purtroppo anche il dolore faccia parte della vita”. Conclude riaffermando la sua contrarietà all’eutanasia: “Pur avendo un’esperienza personale, quindi, sono contro l’eutanasia ma è bello che il cinema ci porti a fare delle riflessioni”.