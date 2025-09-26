“Al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta” dalla Flotilla, “valore che si è espresso con ampia risonanza e significato, appare necessario preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza. Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme – anch’esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza – di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La protezione della Marina finisce in acque internazionali

L’appello del presidente è chiaro, tanto più che anche il ministro della Difesa Crosetto, che pure ha inviato navi militari a protezione della Flotilla nelle acque internazionali, ha avvisato gli equipaggi diretti a Gaza che la protezione della marina italiana finisce una volta entrate in acque israeliane. Dalla Flotilla non arrivano riscontri positivi all’appello.

“Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona”, ha detto il presidente, preoccupato che al conto del tragico bilancio di vittime non si aggiungano le loro..

Intanto la Global Sumud Flotilla si sta preparando a partire dalle coste di Creta nell’ultima tappa del suo viaggio per raggiungere “le spiagge di Gaza”.

“L’idea è di ripartire oggi verso Gaza. Sappiamo che i rischi sono molto reali ma non dobbiamo essere noi a dover cambiare rotta”, sottolinea la portavoce per l’Italia della Flotilla, Maria Elena Delia. “Chiediamo di far rispettare il diritto internazionale – aggiunge – Se al nostro posto l’altra notte, quando siamo stati attaccati dai droni in acque internazionali, ci fosse stata una barca di turisti cosa sarebbe successo? Siamo anche noi cittadini italiani. Perché non si interviene su chi ha generato quegli attacchi e si chiede a noi di cambiare rotta?”.

La scorsa notte, informano gli attivisti, “abbiamo subito un duro colpo a causa di un guasto meccanico alla Family, una delle imbarcazioni guida della nostra Flotilla. Nonostante ciò le persone a bordo restano impegnate a portare a termine la missione . Lo spirito di Sumud che ci guida non può essere scalfito da guasti meccanici, condizioni avverse o qualunque tentativo di ostacolare la nostra missione di pace. Noi salperemo uniti nel nostro impegno per il popolo palestinese”.