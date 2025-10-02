“Aggredita la Global Sumud Flotilla, 3 ottobre sciopero generale, Israele attacca il diritto internazionale. Ora e il momento di bloccare tutto”. Lo annuncia il sindacato di base Usb sui suoi canali.

A stretto giro è arrivato un analogo annuncio anche da parte della Cgil. “L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema. Non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali”.

Sciopero per l’intera giornata di venerdì

Per questo motivo il sindacato guidato da Maurizio Landini annuncia, in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza, lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di venerdì.

Durante lo sciopero generale, fa sapere la Cgil “saranno garantite le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore”.

In serata il Mit ha annunciato che il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini valuta la precettazione in vista dello sciopero. “L’orientamento della Commissione di Garanzia per gli scioperi, infatti, – spiega – ha già stabilito che la motivazione addotta dai sindacati non rientra nei casi che giustificano il mancato preavviso”.

Salvini “vuole evitare che una minoranza irresponsabile possa danneggiare milioni di italiani” si legge nella nota del Mit.