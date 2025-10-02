Pur garantendo l’assistenza consolare, il governo ha fatto sapere che non farà altrettanto per i rimpatri degli italiani che sono stati arrestati sulla Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria intercettata dall’esercito israeliano. Il governo di Giorgia Meloni non ha intenzione di pagare i rimpatri e se Israele presenterà la fattura dei voli in partenza dalla base aerea di Ramon “dovranno farsene carico gli attivisti”. Dalla maggioranza, intanto, fanno sapere che questa presa di posizione non rappresenta in alcun modo una “vendetta”. All’interno del partito della premier, infatti, ci sono molti dubbi sull’azione della Flotilla, sulla quale aleggia, secondo gli uffici di Fratelli d’Italia, l’ombra di Hamas.

Monitoraggio constante

Stando ad alcune indiscrezioni, la premier, durante il Consiglio europeo informale di ieri a Copenhagen, controllava costantemente sul suo iPhone il tracking della Flotilla, in attesa dell’abbordaggio di Israele. Intanto Antonio Tajani e Guido Crosetto hanno seguito l’emergenza dalla sala della Farnesina. Sui rimpatri volontari c’è già una possibile data: venerdì 3 ottobre. Mentre a partire da domenica 5 sono attesi quelli forzati. L’esecutivo è comunque impegnato a garantire la sicurezza delle persone fermate, mentre l’ambasciata italiana a Tel Aviv sta seguendo il caso con la massima attenzione con un programma di assistenza consolare già preparato.

Secondo la Farnesina, i membri della Flotilla fermati da Israele potranno scegliere tra due alternative. Ai fermati sarà sottoposto un foglio in cui dovranno affermare di avere tentato l’ingresso illegale in Israele. Chi firma sarà espulso immediatamente (e non potrà entrare nel Paese per almeno 10 anni). Gli altri, invece, rischiano il processo.