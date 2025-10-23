La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d’inchiesta per i reati di sequestro di persona e danneggiamento con pericolo di naufragio. L’indagine nasce dagli esposti del team legale della delegazione italiana che ha partecipato alla Global Sumud Flotilla per Gaza, la missione umanitaria diretta verso la Striscia. Gli inquirenti procedono contro ignoti e intendono ricostruire con precisione quanto accaduto durante e dopo l’intervento delle forze israeliane.

I prossimi passi e le ipotesi di reato

Nelle prossime settimane verranno ascoltati i 36 attivisti italiani coinvolti nella missione, per chiarire i dettagli riportati nelle denunce. Oltre ai reati già ipotizzati, le testimonianze potrebbero confermare ipotesi più gravi, tra cui tentato omicidio e tortura. Gli inquirenti vogliono accertare le modalità della navigazione, i due attacchi con droni e ciò che è avvenuto dopo l’abbordaggio dell’esercito israeliano, in un’inchiesta che potrebbe avere anche risvolti diplomatici.