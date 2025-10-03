Il ministero degli Esteri ha riferito che i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flotilla sono stati liberati dalle autorità di Israele. Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Il ministro Tajani aveva avuto contatti con il ministro israeliano Saar chiedendo la liberazione immediata. I parlamentari italiani sono stati poi trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv e prenderanno oggi un volo di linea assistiti dal personale dell’ambasciata.

“Stanno tutti bene”

L’ambasciatore italiano in Israele, Luca Ferrari, ha dichiarato: “Ho parlato con i quattro parlamentari italiani rilasciati dalle autorità israeliane e gli altri attivisti italiani della Flotilla ad Ashdod, stanno tutti bene, non c’è stato alcun maltrattamento. Il console italiano sta per incontrare a breve gli attivisti a Ketziot, mentre le autorità italiane si stanno adoperando per far rilasciare tutti gli altri italiani. I quattro parlamentari rilasciati sono già all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv”.

Come reso noto dalla Farnesina, i quattro parlamentari partiranno per Roma con il volo IZ 335, in partenza da Tel Aviv alle ore 10 (9 in Italia). L’ambasciata italiana, inoltre, ha schierato personale del consolato al porto di Ashdod per effettuare visite consolari e richiedere la liberazione immediata di tutti gli altri italiani detenuti. La tv israeliana Channel 12 ha riferito di alcuni contatti nelle ultime ore tra le autorità italiane e il capo del Mossad, David Barnea, dopo che si sono diffuse alcune notizie secondo cui diversi attivisti della Flotilla arrestati sarebbero stati maltrattati. Le autorità italiane hanno chiesto con urgenza a Barnea di fornire immagini dei detenuti per verificare le loro condizioni, chiarendo come questa voce stia alimentando le proteste a Roma. Barnea ha parlato con la ministra Miri Regev, responsabile del porto di Ashdod, sollecitandola a fornire le foto con urgenza.