Nel corso del vertice Ue, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato la questione della Flotilla e del suo impatto sul delicato equilibrio diplomatico in Medio Oriente. Interpellata dai giornalisti, la premier ha sottolineato come in questo momento serva prudenza e senso di responsabilità: “È una fase nella quale tutti quanti dovrebbero capire che esercitare una responsabilità, attendere mentre c’è un negoziato di pace, è forse la cosa più utile che si può fare per alleviare le sofferenze dei palestinesi, ma forse le sofferenze del popolo palestinese non erano la priorità”.

La questione della Flotilla

Entrando nel merito della vicenda, la presidente del Consiglio ha espresso forti dubbi sulle reali finalità dell’iniziativa, inizialmente presentata come missione umanitaria. “Penso che il rischio di una iniziativa che diceva di nascere per una questione umanitaria, poi si è scoperto che non era per una questione umanitaria, era per forzare un blocco navale e già diventa un’altra cosa. Del resto se fosse stato per una ragione umanitaria si sarebbero accolte le numerose proposte che sono state fatte per poter consegnare quegli aiuti in sicurezza. Quindi mi pare che il tema sia, diciamo, tutt’altro, ma assume dei contorni che sono incredibili nella fase di queste ore”.

Consiglio europeo informale a Copenaghen, il mio punto stampa di poco fa pic.twitter.com/pltzV1W3Kz — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 1, 2025

Il sostegno al piano europeo

Meloni ha concluso ribadendo la centralità del piano europeo per Gaza e la necessità di attendere risposte ufficiali dalle parti coinvolte. “La cosa importante è il sostegno europeo al piano” per Gaza, “aspettiamo la risposta di Hamas. E credo che in questa fase, di fronte ad una possibilità che sarebbe storica, insistere in una iniziativa che ha dei margini di pericolosità e di irresponsabilità, io devo capirlo…”.

La premier ha ricordato anche gli appelli del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il comportamento di altri partner europei: “La Spagna sta facendo esattamente quello che ha fatto anche l’Italia”.