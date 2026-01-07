La Marina degli Stati Uniti ha abbordato e sequestrato due petroliere legate al Venezuela e facenti parte della cosiddetta ‘flotta oscura’. La petroliera Marinera, legata al Venezuela, è stata messa in sicurezza ed è sotto la custodia degli Stati Uniti, dopo un inseguimento durato oltre due settimane attraverso l’Atlantico.

Inseguimento di due settimane

Lo ha riferito un funzionario americano a Nbc News. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna americano ha guidato l’operazione con il supporto militare statunitense. Attualmente, a bordo sono presenti funzionari delle forze dell’ordine statunitensi, ha affermato il funzionario.

Il Comando Europeo degli Stati Uniti ha annunciato su X che, “insieme al Dipartimento di Giustizia e al Dipartimento della Sicurezza Interna, in coordinamento con il Dipartimento della Difesa, di aver sequestrato la M/V Bella 1 per violazioni delle sanzioni statunitensi”.

“L’imbarcazione – prosegue il post – è stata sequestrata nell’Atlantico settentrionale in base a un mandato emesso da un tribunale federale degli Stati Uniti, dopo essere stata tracciata dalla Uscgc Munro, unità della Guardia Costiera degli Stati Uniti”.

Il sequestro, che potrebbe alimentare le tensioni con Mosca, giunge dopo che la petroliera – inizialmente nota come Bella 1 e poi ribattezzata – è riuscita a superare un “blocco” marittimo Usa e ha respinto i tentativi della Guardia Costiera Usa di abbordarla. Navi militari russe, secondo le stesse fonti, si trovavano nelle vicinanze al momento dell’operazione, incluso un sottomarino russo.

La Russia aveva infatti schierato mezzi della sua Marina per scortare la petroliera che al momento non trasporta nulla, ma che storicamente ha trasportato petrolio greggio venezuelano e si pensa che ieri si trovasse tra la Scozia e l’Islanda.