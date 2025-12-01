Il Comune di Bologna, lo scorso 6 ottobre ha conferito la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. La relatrice speciale delle Nazioni Unite è ora però tornata al centro del dibattito politico a seguito di alcune sue parole pronunciate sull’incursione alla redazione torinese de La Stampa portando alla riapertura, nel capoluogo emiliano, di una discussione all’interno della maggioranza di centrosinistra. A farsi avanti sono quelli che, all’interno della stessa giunta, da sempre si erano detti favorevoli al conferimento dell’onoreficenza. Posizione che ora porta al rischio concreto che possa venire revocata.

La Albanese aveva commentato quanto accaduto a La Stampa affermando che “non bisogna commettere atti di violenza nei confronti di nessuno ma al tempo stesso che questo sia un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro”.

La frase è stata giudicata ambigua da una parte del mondo politico bolognese che ha interpretato il riferimento come una giustificazione di un atto intimidatorio contro la stampa. Ed ora diversi consiglieri hanno rivisto le proprie posizioni alla luce di queste parole. Anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha ribadito come “nessuna causa giusta può giustificare la violenza contro il giornalismo e contro nessuno”.

A Roma vandalizzato un murale dedicato alla Albanese

A Roma intanto, è stato vandalizzato un murale dedicato ad Albanese e Greta Thunberg. Il murale era stato realizzato dall’artista aleXsandro Palombo alla Stazione Termini con il titolo “Human Shields” (scudi umani). Raffigurava la Thunberg e la Albanese abbracciate da un miliziano di Hamas.