La capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra di Genova, Francesca Ghio, ha denunciato di essere stata cacciata dalla battigia di uno stabilimento balneare malgrado avesse diritto di restare là: “Tu non puoi stare qua, vattene” è quanto le è stato detto. La Ghio, sui social ha raccontato: “Sono andata al mare per staccare un attimo, tempo di un tuffo, un po’ di musica e via. Mi metto sullo scoglio, piedi in ammollo, cuffiette”.

La consigliera non aveva occupato spazi o impedito il passaggio, pregiudicando i servizi offerti dallo stabilimento. Malgrado ciò, poco dopo, come ha raccontato la Ghio, è arrivato un bagnino che ha cercato di mandarla via in accordo con il gestore dello stabilimento balneare.

La Ghio ha poi spiegato: “Il diritto alla battigia è il diritto di tutti i cittadini di accedere liberamente e gratuitamente alla striscia di terra bagnata dalle onde (5 metri), anche per la balneazione, senza ostacoli da parte degli stabilimenti balneari. Questo diritto è sancito dalla legge italiana e implica che i gestori degli stabilimenti balneari non possono impedire l’accesso e il transito per raggiungere la battigia”. La consigliera ha raccontato che la vicenda si è chiusa con le scuse del gestore dello stabilimento. La Ghio ha aggiunto di aver segnalato quanto accaduto invitando i cittadini a contattarla se testimoni di situazioni simili.