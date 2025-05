Dopo la mancata fiducia per soli 18 voti, con l’estrema destra di AfD che aveva chiesto di tornare alle urne, il Bundestag tedesco ha eletto Federich Merz cancelliere al secondo turno. Il leader della Cdu ha ottenuto 325 voti favorevoli: per raggiungere la maggioranza e diventare cancelliere ne erano necessari 316.

Dopo l’elezione, molti leader europei si sono congratulati con il neo-cancelliere. La prima è stata su X la presidente della Commissione europea Ursula von del Leyen del suo stesso partito: “Congratulazioni per la tua elezione, caro Friedrich Merz. Con te, un amico comprovato e un esperto di Europa si trasferisce alla Cancelleria. Lavoreremo insieme per un’Europa forte e più competitiva. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con te!” Dello stesso avviso la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola che, sempre su X, ha scritto: “Congratulazioni a Friedrich Merz, un amico, per la sua elezione a Cancelliere tedesco. La sua leadership, la sua determinazione e il suo impegno rafforzeranno la Germania e l’Europa. L’Europa conta su di lui come partner affidabile e degno di fiducia. Attendo con ansia una buona collaborazione”.

A parlare è stato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha dichiarato di sperare in una “maggiore leadership tedesca” in Occidente dopo l’elezione di Merz. Il leader ucraino, sempre su X ha commentato: “Mi congratulo sinceramente. L’Ucraina è profondamente grata per il sostegno della Germania e del suo popolo. Il vostro aiuto ha salvato migliaia e migliaia di vite ucraine. Ci auguriamo sinceramente che la Germania diventi ancora più forte e che vedremo una maggiore leadership tedesca negli affari europei e transatlantici. Questo è particolarmente importante, visto il futuro dell’Europa in gioco, e dipenderà dalla nostra unità”.