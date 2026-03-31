“Oggi Futuro Nazionale si arricchisce di professionalità, di passione, di volontà e di futuro. In ‘Indipendenza’ ci sono persone che hanno masticato politica per decenni e quindi daranno un valore aggiunto a quello che noi stiamo creando. Quindi Futuro Nazionale mette le proprie radici sul territorio, ieri abbiamo aperto la prima sede nazionale a Roma e oggi diamo l’annuncio, insieme, di questa confluenza di ‘Indipendenza’ in Futuro nazionale di questo arricchimento reciproco, di questa battaglia che noi porteremo avanti insieme”. Così il presidente di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha aperto la conferenza stampa che ha sancito l’adesione del movimento fondato dall’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, attualmente detenuto nel carcere romano di Rebibbia dopo una condanna per traffico di influenze in un filone dell’inchiesta “Mondo di mezzo”.

L’incontro ha sottolineato come l’integrazione tra i due movimenti rappresenti una combinazione di esperienza politica e rinnovata energia, consolidando il ruolo di Futuro Nazionale nel panorama del centrodestra italiano.

Riconoscimento e sacrificio dei membri di “Indipendenza”

Vannacci ha ringraziato gli esponenti di ‘Indipendenza’ presenti all’incontro, Massimo Arlechino, presidente del movimento, e Chicco Costini, vicesegretario vicario, e alla fine gli ha appuntato sulla giacca la spilletta del suo partito. In particolare, li ha ringraziati per il “sacrificio” fatto di rinunciare al loro simbolo, “immagino anche con dolore – ha aggiunto – ma lo fanno a fin di bene. Quindi mettono insieme il sacrificio e il senso del dovere. E credo che ‘Indipendenza’ e Futuro Nazionale trovino la loro sintesi proprio in questi valori, proprio nel mettere davanti a tutto gli interessi degli italiani”.

Questo passaggio ha evidenziato l’impegno dei membri di “Indipendenza” nel privilegiare l’interesse collettivo rispetto a quello personale, rafforzando così l’identità e i valori condivisi tra i due movimenti.

La destra autentica e la rotta di Futuro Nazionale

L’ex vicesegretario della Lega ha ricordato di aver incontrato Alemanno subito dopo l’uscita del suo libro, ‘Il mondo contrario‘, e di recente in carcere, auspicando di poter tornare presto per consegnargli personalmente la spilletta. Quindi ha concluso: “Futuro Nazionale rappresenta questa destra autentica, una destra pura, una destra orgogliosa, che vuole fare la destra. Sarà una destra che si rivolge essenzialmente a chi ha assonanza di vedute, quindi a questo centrodestra ma che è anche capace e coraggiosa di segnare una propria strada, una rotta, un campanello d’allarme”.

Vannacci ha poi ribadito di essere disponibile a confrontarsi con “chiunque” possa condividere i valori del suo partito, confermando l’apertura e la volontà di dialogo con altre forze politiche che condividono visioni simili, consolidando così la prospettiva di una destra unita e decisa a lasciare un segno nel panorama nazionale.