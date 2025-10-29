Al Salone della Giustizia in corso a Roma, il ministro Carlo Nordio ha commentato il caso Garlasco, sottolineando la complessità delle indagini. “I cittadini assistono a un paradosso, ci sono delle inchieste parallele, una si è conclusa anni fa e una persona ha subito anni di prigione, e una adesso che va in direzione opposta”, ha dichiarato Nordio. “Ci sono processi e indagini che vanno avanti perché la verità non si è mai trovata. A un certo punto bisognerebbe avere il coraggio di arrendersi, è difficilissimo dopo 20-30 anni ricostruire una verità giudiziaria”, ha aggiunto, precisando tuttavia che “l’azione penale è obbligatoria” e che “i pm che stanno seguendo questa seconda inchiesta sono persone serissime, e se sorgono dubbi sulla colpevolezza del primo imputato è giusto indagare”.

Le parole del ministro hanno suscitato dure reazioni politiche. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha commentato: “Sul caso Garlasco dobbiamo arrenderci, dice Nordio. Eccola la Giustizia di questo Governo: arrendersi. Nella Patria del diritto il ministro della Giustizia propone di arrendersi all’ingiustizia”. Renzi ha poi concluso: “Trovo le parole di Nordio sconcertanti. Garlasco è la vergogna nazionale, Nordio è l’imbarazzo senza fine”.