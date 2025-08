Oltre 600 funzionari della sicurezza israeliani in pensione hanno scritto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump per chiedergli di fare pressione sul premier Benjamin Netanyahu affinché ponga fine alla guerra nella Striscia di Gaza. Si tratta di generali dell’esercito, del Mossad, dello Shin Bet, della polizia e di altri corpi diplomatici. Nella lettera a Trump si spiega che il rilascio degli ostaggi si può ottenere solo attraverso un accordo.

“Hamas non rappresenta più una minaccia strategica”

Nella lettera a Trump condivisa con i media, i funzionari spiegano: “Secondo il nostro giudizio professionale, Hamas non rappresenta più una minaccia strategica per Israele e la nostra esperienza ci dice che Israele ha tutto ciò che serve per gestire le sue residue capacità terroristiche, a distanza o in altro modo”.

Il video di una ventina di ex alti funzionari

Oltre alla lettera è stato realizzato anche un video con una ventina di ex alti funzionari della sicurezza israeliana. Nel filmato si chiede di porre fine alla guerra a Gaza, sostenendo che Israele ha accumulato più perdite che vittorie e che i combattimenti si sono protratti per ragioni politiche piuttosto che per decisioni militari strategiche.

Tra i 19 capi di stato maggiore dell’Idf in pensione, capi dell’intelligence, direttori dello Shin Bet e del Mossad e commissari di polizia ci sono l’ex capo di stato maggiore e primo ministro Ehud Barak, gli ex capi di stato maggiore Moshe Ya’alon e Dan Halutz, e l’ex direttore dello Shin Bet Yoram Cohen. Nel video sostengono che i combattimenti a Gaza avrebbero potuto concludersi molto tempo fa e chiedono a Israele di porre fine alla guerra con un cessate il fuoco permanente e un accordo completo sugli ostaggi.

“Abbiamo il dovere di alzarci in piedi e dire ciò che dobbiamo dire”, afferma l’ex direttore dello Shin Bet, Ami Ayalon. “Questa guerra è iniziata come una guerra giusta. Era una guerra difensiva. Ma una volta raggiunti tutti i suoi obiettivi militari, una volta ottenuta una brillante vittoria militare contro tutti i nostri nemici, questa guerra ha smesso di essere una guerra giusta. Sta portando lo Stato di Israele alla perdita della sua sicurezza e identità”.

“Ci sono momenti che rappresentano una bandiera nera in cui bisogna restare fermi e dire: fin qui e non oltre”, dichiara l’ex capo di stato maggio Noshe Ya’alon. “In questo momento, abbiamo un governo che i fanatici messianici hanno trascinato in una certa direzione irrazionale”. L’ex direttore dello Shin Bet Yoram Cohen aggiunge: “Sono una minoranza, ma il problema è che la minoranza controlla la politica”.