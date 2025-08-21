In base ai dati dell’esercito israeliano l’83% delle persone uccise a Gaza risulta essere civili.

Il Guardian cita il database dell’Idf

È quanto emerge da una inchiesta giornalistica condotta dal quotidiano britannico Guardian in collaborazione coi siti di news dello Stato ebraico +972 Magazine e Local Call, secondo cui a maggio l’Idf aveva elencato in un database 8.900 combattenti di Hamas e della Jihad Islamica Palestinese come morti o “probabilmente morti” dall’inizio del conflitto.

A quel tempo, in tutto 53.000 palestinesi erano stati uccisi dagli attacchi israeliani, stando alle autorità sanitarie di Gaza.

Intanto, solo per oggi il bilancio delle uccisioni resta impressionante. Sale ad almeno 40 morti infatti il numero dei palestinesi uccisi negli attacchi israeliani a Gaza dalle prime ore di questa mattina, di cui otto uccise mentre attendevano di ricevere aiuti. Lo scrive Al Jazeera che cita fonti nella Striscia.