Gaza e Ucraina, i due conflitti senza pace. A Gaza la tregua è in bilico; a Mosca si parla di prolungare la guerra di altri 2 anni. La confusione regna sovrana in Medio Oriente e in Europa.

Gaza, tregua a rischio

Hamas bluffa, Israele bombarda. Hamas ha messo in scena la tragica truffa del cadavere dell’ostaggio e Netanyahu ha ordinato “potenti attacchi”. Scontri e raid incessanti. Israele ha denunciato: “Ci hanno consegnato i resti di un corpo già recuperato”. Replica Hamas che parla di falsi pretesti e così ha rinviato la restituzione di un’altra salma. La tregua firmata a Sharm el-Sheikh è sempre più fragile. Tel Aviv accusa i miliziani di ripetute violazioni degli accordi previsti dal cessate il fuoco. I “falchi” dell’estrema destra del governo di Bibi chiedono la distruzione completa della organizzazione terroristica. Le preoccupazioni aumentano.

Dice il patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa: “L’odio tra palestinesi e israeliani cresce ancora, ma il dialogo interrotto dalla guerra dovrà riprendere per ricostruire la fiducia, il tessuto sociale e le relazioni. Servirà molto tempo. Abbiamo la necessita di una ricostruzione umana e morale”. Papa Leone ha rinnovato il suo appello: “Mai la guerra è santa”. Getta acqua sul fuoco il Vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, che da Washington rassicura: “La pace resisterà nonostante le schermaglie”. Però la tensione si allarga: in Cisgiordania non passa giorno senza scontri tra palestinesi e coloni. Senza dimenticare quello che ieri ha detto all’Onu il portavoce del segretario António Guterres: “Siamo profondamente preoccupati anche per l’attacco compiuto domenica dall’IDF contro Unifil”. In effetti un drone dello Stato ebraico avrebbe lanciato una granata nei pressi di una pattuglia dei Caschi Blu. Insomma, c’è una forte tensione anche lungo la Linea Blu, la linea di demarcazione fra Libano e Israele. Tutto il Medio Oriente resta una polveriera.

Ucraina, altri due anni di guerra

La previsione è del portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, secondo cui “gli europei dovranno sborsare sempre di più e per un periodo più lungo per sostenere l’Ucraina”. Intanto, le misure USA sul petrolio russo sortiscono i primi effetti. Trump ha colpito le due compagnie che controllano il 50% della produzione petrolifera russa. In particolare, la compagnia Lukoil, un colosso privato con 100.000 dipendenti e attività in 30 Paesi, ha annunciato la vendita dei propri asset esteri. La procedura di gare per cedere le filiali internazionali è già avviata.